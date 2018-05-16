El Clasico’da bilet vurgunu – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’da bilet vurgunu

    <a href="/index/el-clasico?id=f5d40d4c-c76a-40ca-964d-ecac7e6ff28a" class="" rel="tag">El Clasico</a>’da bilet vurgunu
    , 6 Mayıs'ta Nou Camp'ta oynanan ve 2-2 sonuçlanan Real Madrid derbisini 2 bin 823 taraftarın sahte biletle izlediğini açıkladı. Katalan ekibi, El Clasico'daki kaybın 1.5 milyon euro'yu bulduğunu belirtti ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kombinelerin şimdilik askıya alındığı ifade edildi. Bilet kontrolü için 120 görevlinin olmasına rağmen olayın gerçekleştiği, artık farklı önlemler alınacağı kaydedildi.
    1. 16.5.2018
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