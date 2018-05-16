El Clasico’da bilet vurgunu
Barcelona, 6 Mayıs'ta Nou Camp'ta oynanan ve 2-2 sonuçlanan Real Madrid derbisini 2 bin 823 taraftarın sahte biletle izlediğini açıkladı. Katalan ekibi, El Clasico'daki kaybın 1.5 milyon euro'yu bulduğunu belirtti ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kombinelerin şimdilik askıya alındığı ifade edildi. Bilet kontrolü için 120 görevlinin olmasına rağmen olayın gerçekleştiği, artık farklı önlemler alınacağı kaydedildi.
- 16.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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