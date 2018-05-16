Lionel Messi'den Neymar ve Ronaldo açıklamaları – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'den ve açıklamaları

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    Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi çok konuşulacak açıklamalara imza attı

    1. 16.5.2018 10:25
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