Lionel Messi'den Neymar ve Ronaldo açıklamaları
Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi çok konuşulacak açıklamalara imza attı
- 16.5.2018 10:25
-
Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
-
Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
-
Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
Yorum
Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
Lionel Messi'den Neymar ve Ronaldo açıklamaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.