Real Madrid son maçında Villarreal ile berabere kaldı – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mayıs 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    son maçında Villarreal ile berabere kaldı

    Real Madrid son maçında Villarreal ile berabere kaldı

    () son hafta maçında , deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kaldı.

    El Madrigal Stadı'nda Villarreal'le karşılaşan Madrid ekibi, ve 'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

    Villarreal'den Roger Martinez, mücadelenin 70. dakikasında durumu 2-1 yaptı. 85. dakikada Samu Castillejo skora eşitlik getirdi ve mücadele 2-2 berabere bitti.

    Villarreal'de forma giyen milli futbolcu Enel Ünal, 67 dakika sahada kaldı.

    Bu beraberliğin ardından puanını 76, Villarreal ise 61 yaptı.

    Real Madrid, şampiyonluğunu ilan eden ile ikinci sıradaki 'in ardından sezonu üçüncü olarak bitirdi.

    1. 20.5.2018 02:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Real Madrid son maçında Villarreal ile berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN