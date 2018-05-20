Real Madrid son maçında Villarreal ile berabere kaldı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) son hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kaldı.
El Madrigal Stadı'nda Villarreal'le karşılaşan Madrid ekibi, Gareth Bale ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
Villarreal'den Roger Martinez, mücadelenin 70. dakikasında durumu 2-1 yaptı. 85. dakikada Samu Castillejo skora eşitlik getirdi ve mücadele 2-2 berabere bitti.
Villarreal'de forma giyen milli futbolcu Enel Ünal, 67 dakika sahada kaldı.
Bu beraberliğin ardından Real Madrid puanını 76, Villarreal ise 61 yaptı.
Real Madrid, şampiyonluğunu ilan eden Barcelona ile ikinci sıradaki Atletico Madrid'in ardından sezonu üçüncü olarak bitirdi.
- 20.5.2018 02:55
-
Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
-
Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
-
Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
Real Madrid son maçında Villarreal ile berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.