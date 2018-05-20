Real Madrid son maçında Villarreal ile berabere kaldı

El Madrigal Stadı'nda Villarreal'le karşılaşan Madrid ekibi, Gareth Bale ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Villarreal'den Roger Martinez, mücadelenin 70. dakikasında durumu 2-1 yaptı. 85. dakikada Samu Castillejo skora eşitlik getirdi ve mücadele 2-2 berabere bitti.

Villarreal'de forma giyen milli futbolcu Enel Ünal, 67 dakika sahada kaldı.

Bu beraberliğin ardından Real Madrid puanını 76, Villarreal ise 61 yaptı.

Real Madrid, şampiyonluğunu ilan eden Barcelona ile ikinci sıradaki Atletico Madrid'in ardından sezonu üçüncü olarak bitirdi.