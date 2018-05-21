Barcelona, Andres Iniesta'yı galibiyetle uğurladı – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mayıs 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    , 'yı galibiyetle uğurladı

    Barcelona, Andres Iniesta'yı galibiyetle uğurladı

    Birinci Futbol Ligi'nde () kaptan 'nın son kez takımının formasını giydiği maçta , evinde 'ı 1-0 yendi.

    Lig şampiyonu , ligin 38. haftasında 'da Bask temsilcisi 'la karşılaştı.

    İlk yarısı golsüz biten mücadelenin 57. dakikasında Philippe Coutinho, ceza sahasının dışından attığı golle Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.

    İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 Barcelona'nın galibiyeti ile sona erdi.

    INİESTA'YA VEDA
    Iniesta, 1996'da 12 yaşındayken altyapıda adım atım attığı Katalan ekibine veda etti.

    'nın son haftasında oynanan Barcelona-Real Sociedad karşılaşması, Iniesta'nın Barcelona'daki son maçı olarak kayıtlara geçti.

    Maç öncesi Cam Nou'yu dolduran on binlerce taraftar, "Sonsuz Iniesta" yazısı ve sonsuzluk işaretlerinden oluşan koreografi yaptı.

    Ayrıca Iniesta ile bu karşılaşma sonrası emekliye ayrılan Real Sociedad oyuncusu Xabi Prieto, birbirlerine takım bayraklarını hediye etti.

    Sezon devam ederken Barcelona'dan ayrılma kararı alan Iniesta, son maçında 80 dakika forma giydi.

    Yerini Paco Alcacer'e bıraktığında uzun süre alkışlanan oyuncu, maç sonrası bir kez daha sahaya davet edildi.

    1996'da henüz 12 yaşındayken Barcelona'nın altyapısı "La Masia" ile takıma adım atan Iniesta, 29 Ekim 2002'den bu yana forma giydiği A takımda elde ettiği başarılarla kulübün efsaneleri arasına adını yazdırdı.

    Iniesta, Katalan temsilcisinde 9 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler , 6 Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kaldırma başarısı gösterdi.

    , 129 kez forma giydiği İspanya 'nda ise 2 Avrupa ve bir Dünya Kupası şampiyonluğu elde etti.

    BARCELONA, LİGİ 93 PUANLA TAMAMLADI
    Ligin 35. haftasında Deportivo'yu 4-2 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, son maçta aldığı galibiyetle puanını 93'e yükseltti.

    Sezonu 28 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Barcelona'da maç sonrası şampiyonluk kutlamaları yapıldı.

    La Liga'da , 79 puanla ikinci, ise 76 puanla üçüncü sırayı aldı.

    Bu sezon La Liga'da küme düşen takımlar, Deportivo, Las Palmas ve Malaga oldu.

    1. 21.5.2018 00:33
    2. Güncelleme: 21.5.2018 01:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barcelona, Andres Iniesta'yı galibiyetle uğurladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN