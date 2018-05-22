Efsaneden ağlatan veda – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Efsaneden ağlatan veda

    Efsaneden ağlatan veda

    Veda maçında arkadaşlarının havaya fırlattığı Iniesta, tam 2 saat ’nun çimlerinden kalkmadı.

    kariyerine 12 yaşında altyapıdan başlayan Iniesta'nın görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulanları arasındaydı. 16 yıl formasını giydiği A takımda 674 maça çıkan ve 32 kupa kaldıran 34 yaşındaki futbolcu, önceki gece Barcelona formasına veda etti. Katalan ekibinin 'ı 1-0 mağlup ettiği maçta son kez oynayan İspanyol yıldız, bitiş düdüğünün ardından ise stadı terk etmekte zorlandı. Müsabakanın ardından iki saat boyunca formasıyla orta yuvarlakta oturan Iniesta, 'ya gözyaşları içinde veda etti.





    1. 22.5.2018
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