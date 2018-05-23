İspanyol orta saha oyuncusu Andres Iniesta, Japonya'nın Vissel Kobe Kulübü Başkanı Hiroshi Mikitani ile bir uçakta çekilen fotoğrafı paylaşarak, "yeni evine" gittiğini duyurdu.
İspanyol orta saha oyuncusu Andres Iniesta, Japonya'nın Vissel Kobe Kulübü Başkanı Hiroshi Mikitani ile bir uçakta çekilen fotoğrafı paylaşarak, "yeni evine" gittiğini duyurdu.
Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılan tecrübeli futbolcu Iniesta, Twitter hesabından "Arkadaşım Hiroshi Mikitani ile yeni evime gidiyorum." mesajını paylaştı.
Aynı zamanda Barcelona'nın ana sponsoru elektronik ticaret şirketi Rakuten'in de üst yöneticisi (CEO) olan Mikitani ise Iniesta ile çektirdikleri bir fotoğraf paylaşarak "Arkadaşımla Tokyo'ya dönüyorum." diye yazdı.
Bu paylaşımlar, 34 yaşındaki Iniesta'nın yeni sezonda Mikitani'nin başkanlığını üstlendiği ve eski Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski'nin top koşturduğu Vissel Kobe'nin formasını giyeceğinin işareti olarak değerlendirildi.
- 23.5.2018 22:26
- Güncelleme: 24.5.2018 00:34
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
albaş sakın ola seçime girmemelerine öneriyoruz fark yerler rezil hüsran olurlar sayın.mustafa cengiz yönetimi çok güçlü gözüküyorlar
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 1
Yorum
Hamdi 31 yaşında dediğiniz adam 15 Temmuz'da 33 yaşına girecek. Ayrıca taraftar bahsettiğiniz gibi yaklaşmıyor, yaklaşmayacak olaya!
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Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler
Toplam 1
Yorum
ali kırcı en iyi Scout ekibimi.. başındaki Emre Utkucan futbolcularla az resim çekilip biraz topçu araştırsa iyi olacak...
Andres Iniesta, Vissel Kobe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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