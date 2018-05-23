Andres Iniesta, Vissel Kobe'de – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Andres Iniesta, Vissel Kobe'de

    İspanyol orta saha oyuncusu , 'nın Kulübü Başkanı Hiroshi Mikitani ile bir uçakta çekilen fotoğrafı paylaşarak, "yeni evine" gittiğini duyurdu.

    İspanyol orta saha oyuncusu , 'nın Kulübü Başkanı Hiroshi Mikitani ile bir uçakta çekilen fotoğrafı paylaşarak, "yeni evine" gittiğini duyurdu.

    Sezon sonunda 'dan ayrılan tecrübeli futbolcu Iniesta, Twitter hesabından "Arkadaşım Hiroshi Mikitani ile yeni evime gidiyorum." mesajını paylaştı.

    Aynı zamanda Barcelona'nın ana sponsoru elektronik ticaret şirketi Rakuten'in de üst yöneticisi (CEO) olan Mikitani ise Iniesta ile çektirdikleri bir fotoğraf paylaşarak "Arkadaşımla Tokyo'ya dönüyorum." diye yazdı.

    Bu paylaşımlar, 34 yaşındaki Iniesta'nın yeni sezonda Mikitani'nin başkanlığını üstlendiği ve eski Galatasaraylı futbolcu 'nin top koşturduğu Vissel Kobe'nin formasını giyeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

    1. 23.5.2018 22:26
    2. Güncelleme: 24.5.2018 00:34
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