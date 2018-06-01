Messi ATV izliyor!

Yaptıklarıyla kırmadığı rekor, geçmediği tarih kitabı kalmayan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Türk dizisi seyrediyor...

Dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olarak gösterilen 30 yaşındaki süper solak, evinde otururken iki çocuğunu videoya çekerek İnstagram hesabına koydu. Buraya kadar her şey normaldi fakat arka planda yer alan televizyonda açık olan kanala bir Türk dizisi oynuyordu.



Yayın hayatına ATV'den giriş yapan başrollerini Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in paylaştığı Kara Para Aşk dizisi, Arjantinli'nin evindeydi. Türkiye'de final yapan Kara Para Aşk'ın bugüne kadar 107 ülkede ekrana geldiği ve şu anda İspanyol kanallarında yayınlandığı öğrenildi.

54 bölüm süren Kara Para Aşk'ın final yapmasının ardından dizinin son bölümü şu ana kadar Youtube'da yaklaşık 4 milyon izlendi.