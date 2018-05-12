Emenike 'uykum var' dedi, idmanı bıraktı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Emenike 'uykum var' dedi, idmanı bıraktı

    Emenike 'uykum var' dedi, idmanı bıraktı

    forması giyen Emenike, uykusu olduğunu belirterek idman yapmadı.

    'nin eski golcüsü , 'ta yaptığı ilginç hareketle gündeme geldi.

    İspanyol ekibi Las Palmas'ın 'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emenike, takımla yapılan son çalışmayı yarıda bıraktı.

    Nijeryalı golcü "Uykum var. Çalışmak istemiyorum" diyerek idmanı terk etti.

    Emenike'ye ceza
    ekibi, yaptığı ilginç hareket sonrası antrenörünün yanıtını beklemeden tesislerden ayrılan Emenike'ye cez verecek.

    1. 11.5.2018 12:27
    2. Güncelleme: 12.5.2018 01:52
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