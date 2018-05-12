Emenike 'uykum var' dedi, idmanı bıraktı
Las Palmas forması giyen Emenike, uykusu olduğunu belirterek idman yapmadı.
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, Las Palmas'ta yaptığı ilginç hareketle gündeme geldi.
İspanyol ekibi Las Palmas'ın Olympiakos'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emenike, takımla yapılan son çalışmayı yarıda bıraktı.
Nijeryalı golcü "Uykum var. Çalışmak istemiyorum" diyerek idmanı terk etti.
Emenike'ye ceza
La Liga ekibi, yaptığı ilginç hareket sonrası antrenörünün yanıtını beklemeden tesislerden ayrılan Emenike'ye cez verecek.
- 11.5.2018 12:27
- Güncelleme: 12.5.2018 01:52
-
Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
-
Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
-
Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
Emenike 'uykum var' dedi, idmanı bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.