Kameni İspanyol basınına Kocaman'ı eleştirdi – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Kameni İspanyol basınına Kocaman'ı eleştirdi

    Kameni İspanyol basınına Kocaman'ı eleştirdi

    Fenerbahçe'de Carlos Kameni, İspanyol basınına röportaj verdi ve Aykut Kocaman'la ilgili olay açıklamalar yaptı.

    1. 12.5.2018
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