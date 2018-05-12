Ahmet Musa Fenerbahçe’yi istiyor – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    ’yi istiyor

    Ahmet Musa Fenerbahçe’yi istiyor

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan CSKA Moskova'nın golcüsü Ahmed Musa, sarı-lacivertlilere daha yakın.

    1. 12.5.2018
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