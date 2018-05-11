Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu sağlaması halinde, 26-27 Mayıs'ta kongre Ülker Stadı Fenerium Tribünü'nde olacak.

Salt çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurul, 2-3 Haziran'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

Genel kurulda ilk gün 10.30'da başlayacak ve yönetim kurulu ile denetim kurulu faaliyet raporları okunacak.

Başkanlık seçiminin yapılacağı ikinci gün ise oy verme işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'ye kadar sürecek.

Sarı-lacivertli kulübün genel kurulunda başkanlığa şu ana kadar mevcut başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç aday oldu.