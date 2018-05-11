Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı

    Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı

    Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı 'ta, çoğunluk sağlanamazsa 'da Ülker Stadı'nda yapılacak

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu sağlaması halinde, 'ta kongre Ülker Stadı Fenerium Tribünü'nde olacak.

    Salt çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurul, 'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

    Genel kurulda ilk gün 10.30'da başlayacak ve yönetim kurulu ile denetim kurulu faaliyet raporları okunacak.

    Başkanlık seçiminin yapılacağı ikinci gün ise oy verme işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'ye kadar sürecek.

    Sarı-lacivertli kulübün genel kurulunda başkanlığa şu ana kadar mevcut başkan ve aday oldu.

    1. 11.5.2018 23:08
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