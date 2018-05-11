Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı
Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı 26-27 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa 2-3 Haziran'da Ülker Stadı'nda yapılacak
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu sağlaması halinde, 26-27 Mayıs'ta kongre Ülker Stadı Fenerium Tribünü'nde olacak.
Salt çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurul, 2-3 Haziran'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacak.
Genel kurulda ilk gün 10.30'da başlayacak ve yönetim kurulu ile denetim kurulu faaliyet raporları okunacak.
Başkanlık seçiminin yapılacağı ikinci gün ise oy verme işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'ye kadar sürecek.
Sarı-lacivertli kulübün genel kurulunda başkanlığa şu ana kadar mevcut başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç aday oldu.
- 11.5.2018 23:08
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 37
Yorum
Söz Bir.... İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET.... TEBRİK EDİYORUM TM .AKHİSARI, ALIN TERİYLE KUPALARINI ALDILAR.. HAYIRLI OLSUN....
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Beşiktaş'ta kombineler satışa çıkıyor
Toplam 1
Yorum
mokokoooo kombine alınnnnnnn
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 27
Yorum
fb'li Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiş hala fenerbahçe. Ne acıymış arkadaş bitmek bilmiyor.
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