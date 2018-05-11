Fenerbahçe ara vermedi – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Fenerbahçe ara vermedi

    Fenerbahçe ara vermedi

    finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a yenilen Fenerbahçe, 'in 33. haftasında 14 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Fenerbahçe 'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyen isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi.

    Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

    Sarı-lacivertliler, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe 'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 11.5.2018 22:38
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