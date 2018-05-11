Fenerbahçe ara vermedi
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a yenilen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 14 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyen isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 11.5.2018 22:38
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 37
Yorum
Söz Bir.... İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET.... TEBRİK EDİYORUM TM .AKHİSARI, ALIN TERİYLE KUPALARINI ALDILAR.. HAYIRLI OLSUN....
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Beşiktaş'ta kombineler satışa çıkıyor
Toplam 1
Yorum
mokokoooo kombine alınnnnnnn
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 27
Yorum
fb'li Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiş hala fenerbahçe. Ne acıymış arkadaş bitmek bilmiyor.
Fenerbahçe ara vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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