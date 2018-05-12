‘Bizde şans yok’ – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    ‘Bizde şans yok’

    ‘Bizde şans yok’
    F.Bahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, 'nı kaybettiklerini ancak ligde şanslarının hala devam ettiğini söyledi. Sambacı, "Bu sezon şans hiç yanımızda olmadı. Bir şeyler bizim adamızı hap ters gitti. Ancak ligde hala şampiyonluk umudumuz var; bunu değerlendireceğiz. Sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.
    1. 12.5.2018
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