Skrtel 1’e 4 Rangers’ta! – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Skrtel 1’e 4 ’ta!

    Skrtel 1’e 4 <a href="/index/rangers?id=741ceb49-8ddb-44be-8988-9bdef593d299" class="" rel="tag">Rangers</a>’ta!
    İngiliz bahis şirketlerine göre 'in sezon sonunda G.'ın yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.
    Hemen hemen her konuda bahis oynayan İngilizlere, yaz dönemiyle ilgili seçenekler sunuldu. Skrtel'in 'a gitmesine 1'e 4 veriliyor.
    Skrtel'i 1'e 10 ile Rooney'nin ABD'ye muhtemel transferi izliyor. Onları 12'ye 1 oranla ve James McArthur izliyor.
    1. 12.5.2018
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