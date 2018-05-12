Fener zaferle bitirdi: 96-73 – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Fener zaferle bitirdi: 96-73

    Fener zaferle bitirdi: 96-73
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında İBBSK'yi konuk eden Doğuş, rakibini 96-73 mağlup etti. İlk çeyreğin 21-21 eşitlikle geçildiği mücadelede, devre 49-40 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle geçildi. Üçüncü periyotta aradaki farkı artıran F.Bahçe, finale 71-57 önde girdi. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Kanarya, karşılaşmadan 96-73'lük zaferle ayrıldı. Ahmet Düverioğlu 18 sayıyla maçın en skoreri oldu. Bu sonuçla 27. galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, sezonu zirvede tamamladı.
    1. 12.5.2018
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