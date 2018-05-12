‘B plansız oyun’ – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    ‘B plansız oyun’

    ‘B plansız oyun’

    Yorumcular, F.Bahçe’nin kupayı bir kez daha finalde kaybetmesini Kocaman’ın “maçı çevirecek stratejisinin olmamasına” bağladılar...

    , 3-2 kaybedilen kupa finalinin faturasını gol kaçırma yarışına giren oyunculara çıkarırken, otoriteler sarı- lacivertli hocanın bir B planının olmamasının 'ye pahalıya patladığı görüşünü savundular.

    Yapılan yorumlarda, "F.Bahçe geriye düştüğü zaman kazanamıyorsa, bu ciddi şekilde sorgulanmalı" görüşü öne çıktı. Kocaman 'ın tüm maç toplantılarında hep öne geçme, skoru koruma, farkı açma, oyunu rahatlatma çalışmaları yaptırdığı, geri düşülmesi halinde nasıl bir plan uygulanacağı konusunun gündeme hiç gelmediği belirtildi. Aykut Kocaman maçtan sonra, "Bu maça çıkarken geriye düşmek ihtimal dahilinde görünmüyordu" demişti.

    Ligde 11 maçta geriye düşen, bunların sadece 1'ini çevirebilen (4 mağlubiyet, 6 beraberlik, 1 galibiyet) Kanarya, kupayı da aynı hastalık yüzünden kaybetti.
    1. 12.5.2018
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