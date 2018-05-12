‘B plansız oyun’
Yorumcular, F.Bahçe’nin kupayı bir kez daha finalde kaybetmesini Kocaman’ın “maçı çevirecek stratejisinin olmamasına” bağladılar...
Yapılan yorumlarda, "F.Bahçe geriye düştüğü zaman kazanamıyorsa, bu ciddi şekilde sorgulanmalı" görüşü öne çıktı. Kocaman 'ın tüm maç toplantılarında hep öne geçme, skoru koruma, farkı açma, oyunu rahatlatma çalışmaları yaptırdığı, geri düşülmesi halinde nasıl bir plan uygulanacağı konusunun gündeme hiç gelmediği belirtildi. Aykut Kocaman maçtan sonra, "Bu maça çıkarken geriye düşmek ihtimal dahilinde görünmüyordu" demişti.
Ligde 11 maçta geriye düşen, bunların sadece 1'ini çevirebilen (4 mağlubiyet, 6 beraberlik, 1 galibiyet) Kanarya, kupayı da aynı hastalık yüzünden kaybetti.
- 12.5.2018
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
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