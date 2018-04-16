Monaco'yu 7-1 yenen PSG Fransa'da şampiyonluğunu ilan etti – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Monaco'yu 7-1 yenen Fransa'da şampiyonluğunu ilan etti

    Monaco'yu 7-1 yenen PSG Fransa'da şampiyonluğunu ilan etti

    'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (), sahasında Monaco'yu 7-1 yenerek bitime 5 hafta kala şampiyon oldu.

    Ligue 1'in 32. haftasında , Parc des Princes'te Monaco'yu ağırladı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 14 ve 27. dakikada Giovani Lo Celso, 17. dakikada Edinson Cavani, 20. dakikada Angel Di Maria'nın golleriyle durumu 4-0 yaptı.

    Monaco adına 38. dakikada Rony Lopes'in kaydettiği golle ilk yarı 4-1 sona erdi.

    İkinci devrede farkı daha da açan PSG, 58. dakikada Di Maria, 76. dakikada kendi kalesine Radamel Falcao ve 86. dakikada Julian Draxler'in attığı gollerle 7-1 galip geldi.

    Bu galibiyetle puanını 87 yapan PSG, Monaco ile arasındaki farkı 17'ye çıkararak bitime 5 hafta kala 2017-2018 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

    PSG, 1985-1986, 1993-1994, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 sezonlarının ardından 7. şampiyonluğuna ulaştı.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:12
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