İngiltere'de Manchester City, Fransa'da PSG ipi göğüsledi

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

Geçen hafta Almanya'da şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'ten sonra İngiltere'de Manchester City, Fransa'da ise PSG, mutlu sona ulaştı. İspanya'da Barcelona, İtalya'da da Juventus, puan tablosunun zirvesindeki yerlerini korudu.

PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk için gün sayan Manchester City, 34. haftada konuk olduğu Tottenham'ı 3-1 mağlup etti.

Manchester City, kendisi gibi bir maç eksiği bulunan Manchester United'ın West Bromwich'e 1-0 yenilmesiyle daha 5 karşılaşması kalmasına rağmen şampiyonluğu garantiledi. City böylece 1936-37, 1967-68, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarından sonra İngiltere ligindeki 5. şampiyonluğunu kazandı.

İspanya ve Almanya'nın ardından İngiltere'de de lig şampiyonluğuna uzanan Josep Guardiola, İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan ilk İspanyol teknik direktör oldu. 47 yaşındaki Guardiola, teknik direktörlük yaptığı 9 sezonun 7'sinde ligi zirvede bitirmeyi başardı.

İlk 8 içinde maç eksiği bulunmayan tek takım Liverpool,sahasında oynadığı Bournemouth karşılaşmasını 3-0 kazandı.

Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah, bu sezon ligde 30 gole ulaştı ve Premier Lig'de bunu başaran ilk Afrikalı futbolcu olarak tarihe geçti. Önceki rekor 2009-10 sezonunda Chelsea formasıyla 29 gol atan Didier Drogba'ya aitti.

Premier Lig'de bir sezonda 30 gol barajını geçen 8. futbolcu olan 25 yaşındaki Salah, Liverpool tarihinde, bir sezonda tüm kulvarlarda 40 ve üzeri gol atan 3. oyuncu oldu.

Deplasmanda Southampton'ı 3-2 yenen Chelsea ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudunu devam ettirdi.

87 puanı bulunan lider Manchester City'nin ardından 71 puanlı Manchester United, 70 puanlı Liverpool, 67 puanlı Tottenham ve 60 puanlı Chelsea sıralandı.

LİGUE 1

Lider PSG ile 2. sıradaki Monaco, Fransa liginin 33. haftasında karşı karşıya geldi. Evindeki mücadeleden 7-1 galip ayrılan PSG, bitime 5 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsledi.

PSG, 1985-86, 1993-94, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 sezonlarından sonra Ligue 1'deki 7. şampiyonluğuna imza attı. Son 5 sezondur rakiplerine ezici üstünlük kuran PSG, Fransa'da verilen son 19 kupanın 17'sini müzesine götürdü.

Monaco ağlarını 7 kez sarsan PSG ayrıca bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde 100 gol barajını geçen ilk kulüp oldu. Edinson Cavani ise 113 golle PSG tarihinin Ligue 1'deki en skorer futbolcusu unvanının sahibi Zlatan Ibrahimovic'i yakaladı.

Lyon, sahasında Amiens'i 3-0, Marsilya ise deplasmanda Troyes'yı 3-2 yendi.

PSG, son 5 maç öncesi 87 puana ulaştı. Monaco 70, Lyon ve Marsilya 66'şar puanla başkent ekibinin arkasında yer aldı.

LA LİGA

Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup takımı Barcelona, sahasında Valencia'yı 2-1 yendi. Katalan ekibi, geçen sezondan beri süren yenilmezlik serisini 39 maça çıkararak İspanya liginin rekorunu kırdı. Daha önceki rekor 1979 ile 1980 yılları arasında 38 maç yenilmeyen Real Sociedad'a aitti.

Atletico Madrid konuk ettiği Levante'yi 3-0 yenerek Barcelona ile arasındaki 11 puanlık farkı korudu. Real Madrid de deplasmanda oynadığı Malaga karşılaşmasını 2-1 kazandı.

La Liga'da son 6 haftaya 82 puanla lider giren Barcelona'yı, Atletico Madrid 71, Real Madrid 67 ve Valencia 65 puanla izledi.

SERİE A

Liderlik koltuğunda oturan Juventus, İtalya liginin 32. haftasında ağırladığı Sampdoria'ı 3-0'lık skorla geçti.

Juventus ile şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, deplasmanda Milan ile 0-0 berabere kalarak önemli puanlar kaybetti. Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Roma ile Lazio arasındaki derbi maçta gol sesi çıkmadı. Roma'da Cengiz Ünder, 55. dakikada Patrik Schick'in yerine oyuna girdi.

84 puanlı Juventus, Serie A'nın son 6 haftasına 6 puanlık avantajla girdi. Torino ekibini, 78 puanlı Napoli, 61'er puanı bulunan Roma ve Lazio, 60 puanlı Inter takip etti.

BUNDESLİGA

Şampiyonluğu garantileyen Bayern Münih, sahasındaki Borussia Mönchengladbach maçından 5-1 galip ayrıldı.

İkincilik için yarışan takımlar Schalke 04 ile Borussia Dortmund arasındaki karşılaşmayı, 2-0 ev sahibi Schalke 04 kazandı.

Bayer Leverkusen de konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 4-1 yendi.

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart ise evinde Hannover ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 30. haftası sonunda 75 puanı bulunan Bayern Münih'in arkasından, 55 puanlı Schalke 04, 51'er puan toplayan Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund sıralandı.



