Michael Oliver'e şok! Ölüm tehdidi... – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    'e şok! Ölüm tehdidi...

    <a href="/index/michael-oliver?id=38916600-210e-4842-91bb-073a09af980b" class="" rel="tag">Michael Oliver</a>'e şok! Ölüm tehdidi...

    UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarına verdiği penaltı kararıyla damga vuran İngiliz hakem 'ın eşine gönderilen tehdit mesajları üzerine polis soruşturma başladı.

    - Juventus maçının son dakikasında verdiği kararla maçın önüne geçen 'in,eşi Lucy Oliver'in başı şu sıralar gelen ölüm tehditleri ile yüzünden oldukça ağrıyor. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından telefon numarası sosyal medyada paylaşılan Lucy'nin bu durum karşısında oldukça korktuğu belirtildi. Konuyla ilgili İngiliz polisinin soruşturma başlattığı bilinirken, Lucy Oliver'in telefonu da erişime kapatıldı. Kocası gibi hakemlik yapan Lucy'nin sosyal medya hesapları da geçici bir süreliğine askıya alındı.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:50
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