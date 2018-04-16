Futbol terörü! Boğazını bıçakla kesti!
Polonya amatör küme takımı Piast Lutynia taraftarı, LKS Ciechow ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında sahaya girip bir oyuncunun boğazını kesmeye çalıştı
İki takım arasındaki maç 2-2 devam ederken 68. dakikada yapılan bir faul sonrası futbolcular tartışmaya başladı. Bu esnada sinirlenen konuk ekip taraftarları sahaya girerek rakip oyunculara saldırdı. Bu saldırı sırasında LKS Ciechow forması giyen bir oyuncu boğazına bıçak darbeleri aldı.
Bu skandal olay Avrupa basınında geniş yankı bulurken, konuk ekip Piast Lutynia konuyla ilgili 'üzüntülerini belirten' bir açıklama yayınladı ve böyle sahnelerin bir spor müsabakasında olmaması gerektiğinin altını çizdi..
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:43
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
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