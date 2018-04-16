Futbol terörü! Boğazını bıçakla kesti! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Futbol terörü! Boğazını bıçakla kesti!

    Futbol terörü! Boğazını bıçakla kesti!

    Polonya amatör küme takımı  taraftarı,  Ciechow ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında sahaya girip bir oyuncunun boğazını kesmeye çalıştı

    İki takım arasındaki maç 2-2 devam ederken 68. dakikada yapılan bir faul sonrası futbolcular tartışmaya başladı. Bu esnada sinirlenen konuk ekip taraftarları sahaya girerek rakip oyunculara saldırdı. Bu saldırı sırasında Ciechow forması giyen bir oyuncu boğazına bıçak darbeleri aldı.

    Bu skandal olay Avrupa basınında geniş yankı bulurken, konuk ekip konuyla ilgili 'üzüntülerini belirten' bir açıklama yayınladı ve böyle sahnelerin bir spor müsabakasında olmaması gerektiğinin altını çizdi.

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    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:43
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