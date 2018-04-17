Lewa’ya iki büyük talip – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Lewa’ya iki büyük talip

    Lewa’ya iki büyük talip

    formasıyla bu sezon 41 maçta 36 gol atan Lewandowski için devler yarışıyor.

    formasıyla bu sezon 41 maçta 36 gol atan Lewandowski için devler yarışıyor. 29 yaşındaki golcüsü kadrosuna katmayı hedefleyen ile 'nin, Alman ekibiyle görüşmelere başladığı iddia edildi. Her iki kulübün de bu oyuncuda ısrarcı olduğu ileri sürüldü.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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