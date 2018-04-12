İşte Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz maçları!
MİLAN 3 - 3 LİVERPOOL (2004 - 2005)
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk 90 dakikası ve uzatmaları 3-3 berabere tamamlanarak penaltı atışlarına kalmıştı. Karşılaşmanın penaltı atışları da unutulmaz anlara sahne olurken Liverpool kalecisi Jerzy Dudek, Milanlı futbolcular penaltı atmadan önce yaptığı hareketler ve kurtarışlarıyla maça damga vurmuştu. Liverpool, 3-0 geriden gelerek kupayı müzesine götürmüştü.
MANCHESTER UNİTED 0 - 1 FENERBAHÇE (1996-1997)
Manchester United'ın mabedi Old Trafford stadındaki taraftarlar, 40 yıldır Avrupa kupalarında tatmadıkları duyguları Fenerbahçe karşısında yaşadı. Fenerbahçe'nin unutulmaz golcülerinden Elvir Boliç, Schmichael'ı avladı ve Fenerbahçe 40 yıldır evinde yenilmeyen United'ı 1-0 mağlup ederek Old Trafford'taki serisine son verdi.
MANCHESTER UNİTED 2 - 1 BAYERN MÜNİH (1998-1999)
Maçın 6. dakikasında Mario Basler'in attığı golle 1-0 öne geçen Bayern Münih üstünlüğünü maçın uzatma dakikalarına kadar sürdürdü. Ancak önce 67. dakikada oyuna giren Teddy Sheringham 90 1'de skoru 1-1 yaptı ardından ise 81. dakikada oyuna giren Solskjaer 90 3'te Manchester United'ı 2-1 öne geçirdi ve kupayı Kırmızı Şeytanlar'a getirdi.
ROMA 3 - 0 BARCELONA (2017-2018)
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 4-1 yenildiği Barcelona'yı sahasında 3-0 mağlup ederek tur atlayan Roma, tarihi bir galibiyet aldı ve yarı finale yükseldi. Romalı futbolcuların turu getiren gol sonrası sevinçleri görülmeye değerdi. Roma'nın 3. golünü kaydeden Manolas'ın golünün asistini ise milli oyuncumuz Cengiz Ünder kaydetmişti.
GALATASARAY 3 - 2 REAL MADRİD (2000-2001)
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Galatasaray karşısında Ali Sami Yen'de ilk yarıda çok rahattı. Soyunma odasına 2-0 önde giden Madrid ekibi, ikinci yarı olacaklardan habersizdi. 45 dakikada atılan 3 gol ile Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrılıyor ve Türk futbol tarihinin en önemli geri dönüşlerinden birine imza atıyordu.
SCHALKE 2 - 3 GALATASARAY (2012-2013)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ikinci maçında Almanya temsilcisi FC Schalke 04 ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'da 1-1'lik skorla biten mücadelenin rövanşında rakibini Hamit Altıntop, Burak Yılmaz ve Umut Bulut'un golleriyle 3-2 yenerek çeyrek finale kalmıştı.
JUVENTUS 2 - 3 MANCHESTER UNİTED (1998-1999)
Juventus karşısında maçın bitimine 11 dakika kala toplamda 2-0 mağlup olan Manchester United'ın elenmekten başka şansı yok gibi görünüyordu. Ancak, önce Roy Keane, sonra Yorke ve 83. dakikada sahneye çıkan Cole'un golleriyle Manchester United, sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.
MANCHESTER CİTY 1 - 2 LİVERPOOL (2016-2017)
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-0 kazanan Liverpool, ikinci maçı da 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Karşılaşmaya damga vuran isimse bu seneki performansıyla Liverpool'u sırtlayan Muhammed Salah oldu.
REAL MADRİD 1 - 3 JUVENTUS (2017-2018)
Real Madrid, 3-0'lık galibiyetin rövanşında Juventus'u konuk etti. Juventus deplasmanda 3-0 öne geçmesine rağmen, 90'ıncı dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan kaydettiği gol, İspanyol temsilcisini yarı finale yükseltti. Buffon ise son dakikada gördüğü kırmızı kartla kupa hayallerine veda etti. Bu maç, muhtemelen tecrübeli eldivenin Şampiyonlar Ligi arenasındaki son karşılaşması oldu.
MANCHESTER UNİTED 0 - 1 BEŞİKTAŞ (2009-2010)
Beşiktaş'ın Old Trafford deplasmanında elde ettiği Manchester United galibiyeti, Türk futbol tarihinin unutulmaz zaferleri arasında yer almıştı. Siyah-beyazlı ekip, Rodrigo Tello'nun uzak mesafeden attığı golle zorlu deplasmandan 3 puanı çıkarmayı başarmıştı.
BEŞİKTAŞ 3 - 3 BENFİCA (2016-2017)
İlk yarı Benfica, 3-0 öne geçse de ikinci yarı sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. Tarihi bir geri dönüş yapan Siyah-Beyazlı ekip sahadan 3-3 beraberlikle ayrılıarak Türk taraftarları sevince boğmuştu. Şu sıralar Everton forması giyen Cenk'in golü ise görülmeye değerdi...
DEPORTİVO 4 - 0 MİLAN (2003-2004)
Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz 16 maçı. 2003-2004 sezonunda çeyrek finalde Milan, ilk maçta Deportivo'yu 4-0 yenince, herkes bu iş bitti diyordu. Deportivo, kendi sahasında harika bir geri dönüşe imza atarak İtalyan devini 4-0 yenip, tur atlayan taraf olmuştu.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.