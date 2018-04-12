İşte Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz maçları!

MANCHESTER UNİTED 4 - 3 REAL MADRİD (2002-2003)

Ronaldo, Beckham, Zidane, Roberto Carlos ve niceleri... Bu kadar yıldızın olduğu yerde böylesine bir efsane maç olması normaldi. Ronaldo, 3 gol ile inanılmaz bir performans gösterse de Real Madrid, sahadan 4-3 mağlup ayrılmıştı.