Thomas Tuchel PSG ile anlaştı! – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    ile anlaştı!

    Thomas Tuchel PSG ile anlaştı!
    Fransız basını, büyük yatırımlara karşın Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda havlu atan 'in Unai Emery'nin yerine ile anlaştığını iddia etti. Tuchel'in adı ve için de geçiyordu. Bild, Bayern'li oyuncuların Alman hocayı istemediğini yazmıştı.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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