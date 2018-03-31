PSG'ye Alman teknik adam! – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    'ye Alman teknik adam!

    PSG'ye Alman teknik adam!

    'de sezon sonu gönderilmesi beklenen 'nin yerine 'in getirileceği konuşuluyor.

    Avrupada kupa kazanmak isteyen ve bu uğurda , Mbappe gibi birçok pahalı futbolcu transferi yapan , teknik adamlık koltuğuna da 3 kez Uefa Avrupa ligini kazanmış İspanyol teknik adam 'i getirmişti. Ancak 2 yıldır Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıklar Emery'nin sonunu getirdi.

    Gelecek sezon için, Chelsea'de koltuğu sallantıda olan Conte'nin, 'nin başına geçeceği konuşulurken, Fransız kulübü yöneticilerinin hücum futbolu izlemek istedikleri bu sebeple İtalyan teknik adam getirmeme kararı aldıkları söylendi.

    Fransız L'equipe gazetesinin haberine göre; Psg'nin yeni antrenörü Alman genç teknik adam olacak. İddialar Fransa'da gündem olurken, takımın Alman kalecisi Kevin Trapp'de Tuchel hakkında açıklamalarda bulundu. Dedikodular üzerine yorum yapmak istemiyorum ama Tuchel gerçekten mükemmel bir antrenör diyen kalecinin bu açıklamaları Tuchel iddialarını doğrular nitelikte.

    Fotomac.com.tr / dış haberler / özel

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:51
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