PSG'ye Alman teknik adam!
Psg'de sezon sonu gönderilmesi beklenen Unai Emery'nin yerine Thomas Tuchel'in getirileceği konuşuluyor.
Avrupada kupa kazanmak isteyen ve bu uğurda Neymar, Mbappe gibi birçok pahalı futbolcu transferi yapan Paris Saint Germain, teknik adamlık koltuğuna da 3 kez Uefa Avrupa ligini kazanmış İspanyol teknik adam Unai Emery'i getirmişti. Ancak 2 yıldır Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıklar Emery'nin sonunu getirdi.
Gelecek sezon için, Chelsea'de koltuğu sallantıda olan Conte'nin, Psg'nin başına geçeceği konuşulurken, Fransız kulübü yöneticilerinin hücum futbolu izlemek istedikleri bu sebeple İtalyan teknik adam getirmeme kararı aldıkları söylendi.
Fransız L'equipe gazetesinin haberine göre; Psg'nin yeni antrenörü Alman genç teknik adam Thomas Tuchel olacak. İddialar Fransa'da gündem olurken, takımın Alman kalecisi Kevin Trapp'de Tuchel hakkında açıklamalarda bulundu. Dedikodular üzerine yorum yapmak istemiyorum ama Tuchel gerçekten mükemmel bir antrenör diyen kalecinin bu açıklamaları Tuchel iddialarını doğrular nitelikte.
Fotomac.com.tr / dış haberler / özel
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:51
-
F.Bahçe Başkanı Yıldırım'dan tarihi açıklama: Onurla ve gururla adayım
Toplam 7
Yorum
Recep Duymaç Sn.Aziz Başkan aday olabilirsiniz ama Sn.Ali Koç Başkan adayı diye kulüp bölünmüyor inşallahda kazanır FBmizin gençlere ihtiyacıvarunutmayın
-
Menajerlere servet ödedi
Toplam 2
Yorum
celal malıye malı suclar savcılık goreve sadece pepe nın menajerıne 1 mılyon eur odeyen bunuda dıle getıren bjk nasıl 75000 eur oder goste
-
Varsa yoksa Avrupa
Toplam 1
Yorum
minto türkiye liginde ne yaptınız da avrupada napacaksınız
PSG'ye Alman teknik adam! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.