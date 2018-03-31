PSG'ye Alman teknik adam!

Avrupada kupa kazanmak isteyen ve bu uğurda Neymar, Mbappe gibi birçok pahalı futbolcu transferi yapan Paris Saint Germain, teknik adamlık koltuğuna da 3 kez Uefa Avrupa ligini kazanmış İspanyol teknik adam Unai Emery'i getirmişti. Ancak 2 yıldır Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıklar Emery'nin sonunu getirdi.

Gelecek sezon için, Chelsea'de koltuğu sallantıda olan Conte'nin, Psg'nin başına geçeceği konuşulurken, Fransız kulübü yöneticilerinin hücum futbolu izlemek istedikleri bu sebeple İtalyan teknik adam getirmeme kararı aldıkları söylendi.

Fransız L'equipe gazetesinin haberine göre; Psg'nin yeni antrenörü Alman genç teknik adam Thomas Tuchel olacak. İddialar Fransa'da gündem olurken, takımın Alman kalecisi Kevin Trapp'de Tuchel hakkında açıklamalarda bulundu. Dedikodular üzerine yorum yapmak istemiyorum ama Tuchel gerçekten mükemmel bir antrenör diyen kalecinin bu açıklamaları Tuchel iddialarını doğrular nitelikte.

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