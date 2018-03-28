Neymar bombası – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    bombası

    <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a> bombası

    , İspanyol devinin gündemindeki sambacının bonservisini 400 milyon euro olarak belirledi. Asensio ve İsco gibi yıldızlarını satmayı planlayan de 25 yaşındaki yıldıza imza attırmak için geri sayıma geçti

    Gelecek sezonun kadrosu için düğmeye basan , uzun süredir gündeminde olan 'nin yıldızı 'dan vazgeçmiyor. Fransız ekibinin sezon başında 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen İspanyol devi, tüm şartları zorluyor. , 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini 400 milyon euro olarak belirlerken, Madrid bu rakamı kadrosundaki yıldızları satıp tamamlayacak. UZUN süredir Chelsea'nin radarında olan Marco Asensio'yu 140 milyon euro, 'nin istediği Isco'yu da 80 milyon euro'ya satmayı planlayan , kriterlerine uygun bir şekilde transferini gerçekleştirmeyi planlıyor. RONALDO GİDİYOR
    Başkanı 'in, transferinin gerçekleşmesi halinde daha önce takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Cristiano Ronaldo'nun gidişine de sıcak bakacağı iddia edildi. İspanyol basınına yansıyan haberlerde; Ronaldo'nun eski takımı Manchister United'a gidebileceği iddia edildi.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:49
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