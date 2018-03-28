Neymar bombası
PSG, İspanyol devinin gündemindeki sambacının bonservisini 400 milyon euro olarak belirledi. Asensio ve İsco gibi yıldızlarını satmayı planlayan Real Madrid de 25 yaşındaki yıldıza imza attırmak için geri sayıma geçti
Gelecek sezonun kadrosu için düğmeye basan Real Madrid, uzun süredir gündeminde olan PSG'nin yıldızı Neymar'dan vazgeçmiyor. Fransız ekibinin sezon başında 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen İspanyol devi, tüm şartları zorluyor. PSG, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini 400 milyon euro olarak belirlerken, Madrid bu rakamı kadrosundaki yıldızları satıp tamamlayacak. UZUN süredir Chelsea'nin radarında olan Marco Asensio'yu 140 milyon euro, Manchester City'nin istediği Isco'yu da 80 milyon euro'ya satmayı planlayan Real Madrid, UEFA kriterlerine uygun bir şekilde Neymar transferini gerçekleştirmeyi planlıyor. RONALDO GİDİYOR
REAL Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Neymar transferinin gerçekleşmesi halinde daha önce takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Cristiano Ronaldo'nun gidişine de sıcak bakacağı iddia edildi. İspanyol basınına yansıyan haberlerde; Ronaldo'nun eski takımı Manchister United'a gidebileceği iddia edildi.
REAL Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Neymar transferinin gerçekleşmesi halinde daha önce takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Cristiano Ronaldo'nun gidişine de sıcak bakacağı iddia edildi. İspanyol basınına yansıyan haberlerde; Ronaldo'nun eski takımı Manchister United'a gidebileceği iddia edildi.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:49
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