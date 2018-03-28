Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı transferleri
Futbol ekonomisi her gün katlanarak büyürken takımların, transferler için ödediği ücret de bu büyümeyle orantılı olarak artıyor. Bundan 10 yıl önce yapılan transferler için ödenen bonservis ücretiyle günümüzde ödenen tutarlar arasında son derece yüksek bir fark mevcut. Futbol ekonomisindeki bu büyüme liglere göre farklılık arz ediyor. Öyle ki son yıllarda transfer piyasasına İngiltere Premier Lig damga vuruyor.
İşte İngiliz ekiplerinin kasasını dolduran süreç ve futbol tarihine damga vuran transferler:
Nitekim 5 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan CIES Football Observatory adlı araştırma şirketinin raporuna göre Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya liglerinde kış transfer döneminde harcanan 1 milyar 67 milyon Euro'nun 545 milyon Euro'sunu harcayan İngiliz kulüpleri en yakın rakibi İspanya'ya 226 milyon Euro fark atıyor.
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