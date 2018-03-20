PSG, Salah için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Neymar'ı 222 milyon euroya transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çeken PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'nin, Salah'ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.
Liverpool'un sezon başında 42 milyon euro ödeyerek Roma'dan kadrosuna kattığı Mohamed Salah, muhteşem bir yıl geçiriyor.
28 GOL 10 ASİST
Oynadığı 30 Premier Lig maçında 28 gol atıp 10 da asist yapan Mohamed Salah, Avrupa'nın devlerini de peşine taktı.
PSG 230 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI
Sezon başında rekor bir teklif ile Neymar'ı kadrosuna katan PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi şimdi de Salah'ın peşine düştü.
Khelaifi'nin Mısırlı oyuncu için 230 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Fransız kulübünü teklifi kısa süre içerisinde İngiliz ekibine ileteceği ifade edildi.
Öte yandan Salah için İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona'nın da devrede olduğu belirtildi.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 18:59
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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