PSG, Salah için 230 milyon euroyu gözden çıkardı

Liverpool'un sezon başında 42 milyon euro ödeyerek Roma'dan kadrosuna kattığı Mohamed Salah, muhteşem bir yıl geçiriyor.

28 GOL 10 ASİST

Oynadığı 30 Premier Lig maçında 28 gol atıp 10 da asist yapan Mohamed Salah, Avrupa'nın devlerini de peşine taktı.

PSG 230 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Sezon başında rekor bir teklif ile Neymar'ı kadrosuna katan PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi şimdi de Salah'ın peşine düştü.

Khelaifi'nin Mısırlı oyuncu için 230 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Fransız kulübünü teklifi kısa süre içerisinde İngiliz ekibine ileteceği ifade edildi.

Öte yandan Salah için İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona'nın da devrede olduğu belirtildi.