PSG, Salah için 230 milyon euroyu gözden çıkardı – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    , Salah için 230 milyon euroyu gözden çıkardı

    PSG, Salah için 230 milyon euroyu gözden çıkardı

    Neymar'ı 222 milyon euroya transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Başkanı 'nin, Salah'ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

    Liverpool'un sezon başında 42 milyon euro ödeyerek Roma'dan kadrosuna kattığı Mohamed Salah, muhteşem bir yıl geçiriyor.

    28 GOL 10 ASİST

    Oynadığı 30 maçında 28 gol atıp 10 da asist yapan Mohamed Salah, Avrupa'nın devlerini de peşine taktı.

    PSG 230 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

    Sezon başında rekor bir teklif ile Neymar'ı kadrosuna katan Başkanı şimdi de Salah'ın peşine düştü.

    Khelaifi'nin Mısırlı oyuncu için 230 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Fransız kulübünü teklifi kısa süre içerisinde İngiliz ekibine ileteceği ifade edildi.

    Öte yandan Salah için İspanyol devleri ve Barcelona'nın da devrede olduğu belirtildi.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:59
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