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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    futbolcu kansere yenik düştü

    İrlandalı futbolcu kansere yenik düştü

    Bir dönem ve Celtic takımlarında forma giyen eski futbolcu , yakalandığı kanserin ardından 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    Celtic Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl pankreas kanserine yakalanan eski futbolcunun 36 yaşında yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

    Celtic'in yanı sıra , Leeds United, Sunderland ve gibi takımlarda da oynayan Miller, İrlanda Cumhuriyeti 'nda ise 2004-2009 yılları arasında 21 kez forma giymişti.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:50
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