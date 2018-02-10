İrlandalı futbolcu kansere yenik düştü
Bir dönem Manchester United ve Celtic takımlarında forma giyen İrlandalı eski futbolcu Liam Miller, yakalandığı kanserin ardından 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Celtic Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl pankreas kanserine yakalanan eski futbolcunun 36 yaşında yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.
Celtic'in yanı sıra Manchester United, Leeds United, Sunderland ve Queens Park Rangers gibi takımlarda da oynayan Miller, İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda ise 2004-2009 yılları arasında 21 kez forma giymişti.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:50
-
Maçlar ertelensin!
Toplam 15
Yorum
CELAL OFFFF BIRININ KOCAMANI AGLAR BIRININ ORMANI AGLAR BIKTIK SIZDEN CIKIN ERKEK GIBI TOPUNUZU OYNAYIN YENIN YENILIN TERIM YENILDI KTYDUK DED
-
RVP’den süper gol
Toplam 1
Yorum
bjkli helal sana uçan hollandalı hala fenere gol atıyorsun :)
-
Oyuna gelme Hocam
Toplam 1
Yorum
bjkli iki güzel adam (hocam şu ozzy inadından vazgeç lütfen:) )
İrlandalı futbolcu kansere yenik düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.