PSG deplasmanda rahat kazandı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Lille'i 3-0 mağlup etti.

Ligin 24'üncü hafta mücadelesinde Lille'in konuğu olan PSG, 45. dakikada Yuri Berchiche'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında da oyuna hakim olan konuk ekip, 77. dakikada Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar ve 87. dakikada Giovani Lo Celso'nun ağları havalandırmasıyla karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla puanını 62'ye çıkaran lider PSG, en yakın takipçisi Olympique Marsilya ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltti. Lille ise 25 puanla 17. sırada kaldı.