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    04 Şubat 2018, Pazar
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    deplasmanda rahat kazandı

    PSG deplasmanda rahat kazandı

    Ligue 1 lideri , konuk olduğu Lille'i 3-0 mağlup etti

    Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (), deplasmanda Lille'i 3-0 mağlup etti.

    Ligin 24'üncü hafta mücadelesinde Lille'in konuğu olan PSG, 45. dakikada Yuri Berchiche'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    Mücadelenin ikinci yarısında da oyuna hakim olan konuk ekip, 77. dakikada Brezilyalı yıldız oyuncusu ve 87. dakikada Giovani Lo Celso'nun ağları havalandırmasıyla karşılaşmayı 3-0 kazandı.

    Bu sonuçla puanını 62'ye çıkaran lider PSG, en yakın takipçisi Olympique Marsilya ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltti. Lille ise 25 puanla 17. sırada kaldı.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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