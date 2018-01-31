Fransa Lig Kupasının finalistleri belli oldu

Monaco, Lig Kupası yarı final karşılaşmasında Montpellier takımına konuk oldu.

Mücadelenin ilk yarısında oyuna hakim taraf olan Monaco, 15. ve 29. dakikada Kolombiyalı Falcao'nun attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanını ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Monaco, Montpellier'i 2-0 yenerek finale yükseldi.

PSG, Lig Kupası yarı final karşılaşmasında dün akşam Rennes'i deplasmanda 3-2 yenerek finale çıkmıştı.

Fransa Lig Kupası final karşılaşması 31 Mart'ta PSG ile Monaco arasında oynanacak.