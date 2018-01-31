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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    , Lig Kupası'nda finale çıktı

    PSG, Lig Kupası'nda finale çıktı

    Fransa Lig Kupası yarı finalinde deplasmanda Rennes'i 3-2 yenen , finale yükseldi

    Paris Saint-Germain (), Fransa Lig Kupası yarı finalinde Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Rennes'i deplasmanda 3-2 yenerek finale çıktı.

    PSG, Lig Kupası yarı final karşılaşmasında Rennes takımına konuk oldu.

    Müsabakanın ilk yarısında daha baskın oynayan PSG, 24. dakikada Meunier'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı ataklarla başlayan PSG'nin ikinci golünü 53. dakikada Brezilyalı Marquinhos kaydetti. Arjantinli futbolcu La Celso, 58. dakikada PSG takımının üçüncü golünü attı.

    63. dakikada PSG'li Mbappe kırmızı kart gördükten sonra gol fırsatları arayan Rennes'in gollerini 85. dakikada Sakho ve 92. dakikada Prcic kaydettti.

    Karşılaşmayı 3-2 kazanan PSG, Lig Kupası'nda üst üste 15'inci galibiyetini alarak finale yükseldi.

    Lig Kupası final karşılaşması 31 Mart'ta oynanacak. PSG'nin rakibi, yarın Monaco ile Montpellier arasında oynanacak maçta belirlenecek.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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    PSG
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