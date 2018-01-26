CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'li Alves'e 3 maç ceza

    PSG'li Alves'e 3 maç ceza

    1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de () forma giyen , 3 maç men cezası aldı.

    Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, geçen hafta 'nin konuk olduğu Olympique Lyon'a 2-1 kaybettiği maçın 57. dakikasında kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Alves'e, 3 maç men cezası verildiği belirtildi.

    Açıklamada, Brezilyalı futbolcuya, rakibine yaptığı faullü hareket nedeniyle 2, kartın ardından hakeme aşırı itirazı nedeniyle de 1 maç ceza verildiği ifade edildi.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PSG'li Alves'e 3 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN