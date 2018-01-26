PSG'li Alves'e 3 maç ceza
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Dani Alves, 3 maç men cezası aldı.
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, geçen hafta PSG'nin konuk olduğu Olympique Lyon'a 2-1 kaybettiği maçın 57. dakikasında kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Alves'e, 3 maç men cezası verildiği belirtildi.
Açıklamada, Brezilyalı futbolcuya, rakibine yaptığı faullü hareket nedeniyle 2, kartın ardından hakeme aşırı itirazı nedeniyle de 1 maç ceza verildiği ifade edildi.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:06
-
Tosic bombası
Toplam 4
Yorum
eda yapılacak iş boyko ars ve mitroviçi kiralık süper ligde kadro açmak için verin olmadı bedelsiz kiralık yollayın alınacak forvete yer açılsın
-
Tosic bombası
Toplam 4
Yorum
eda artık oyuncu vermeyin sezon sonuna kadar 3 kuvar için takımı bozmayın bu saatten sonra oyuncu almakta zor sezon sonu yollayın
-
Favori Trabzon
Toplam 15
Yorum
adil TS favori de hakem kim
PSG'li Alves'e 3 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.