Toulouse'da Dupraz ile yollar ayrıldı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Toulouse'da teknik direktör Pascal Dupraz'nın görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2016'dan bu yana takımın başında bulunan 55 yaşındaki Dupraz ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada, yardımcı antrenör Michael Debeve'in geçici olarak teknik direktörlük görevini üstleneceği belirtildi.
Dupraz yönetiminde Ligue 1'de bu sezon 22 haftada 20 puan toplayan Toulouse, 19. sırada bulunuyor.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:27
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Bir gol bir penaltı güme gitti!
Toplam 11
Yorum
recep biz de fener lehine gibi görünenleri abartili bir sekilde gündeme tasiyip,aleyhine yapilan katliamlari unutturacak yayin anlayisini izlemek
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Tek hedef 3 puan
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST EGER HAKEMLER Bİ DALKAVUKLUK YAPMAZSA GS PUAN VEYA PUANLAR KAYBEDER.
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Bir gol bir penaltı güme gitti!
Toplam 11
Yorum
Düsseldorf'lu Hakemin bıyıkları olsaydı, GOLÜ yine SAYMAZDI ama,,,,,penaltıyı kesin verirdi !
Toulouse'da Dupraz ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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