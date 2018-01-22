Toulouse'da Dupraz ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, 2016'dan bu yana takımın başında bulunan 55 yaşındaki Dupraz ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, yardımcı antrenör Michael Debeve'in geçici olarak teknik direktörlük görevini üstleneceği belirtildi.

Dupraz yönetiminde Ligue 1'de bu sezon 22 haftada 20 puan toplayan Toulouse, 19. sırada bulunuyor.