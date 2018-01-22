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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    'da Dupraz ile yollar ayrıldı

    Toulouse'da Dupraz ile yollar ayrıldı

    (Ligue 1) ekibi 'da teknik direktör Pascal Dupraz'nın görevine son verildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 2016'dan bu yana takımın başında bulunan 55 yaşındaki Dupraz ile yolların ayrıldığı bildirildi.

    Açıklamada, yardımcı antrenör Michael Debeve'in geçici olarak teknik direktörlük görevini üstleneceği belirtildi.

    Dupraz yönetiminde Ligue 1'de bu sezon 22 haftada 20 puan toplayan , 19. sırada bulunuyor.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:27
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