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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Memphis Depay 'yi 90'da yıktı!

    Memphis Depay PSG'yi 90'da yıktı!

    Ligue 1'de haftanın maçında evinde konuk ettiği 'yi 2-1 yendi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı birbirinden güzel gollere sahne oldu. karşılaşmanın henüz başında 2. dakikada Nabil Fekir'in kullandığı frikik golüyle 1-0 öne geçti.

    Karşılaşmanın 30. dakikasında Mbappe, Lyon kalecisi Anthony Lopes ile çarpıştı ve yerde kaldı. Çarpışma sonrası Mbappe oyuna devam edemezken sedye ile oyundan çıkartıldı.

    İlk yarıda 'ye 1-1'lik beraberliği getiren isim ise Kurzawa oldu.

    İkinci yarının 57. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmada son sözü Depay söyledi ve 90+4'te attığı golle Lyon'a 3 puanı getirdi.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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