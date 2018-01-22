Memphis Depay PSG'yi 90'da yıktı!
Ligue 1'de haftanın maçında Lyon evinde konuk ettiği PSG'yi 2-1 yendi.
Karşılaşmanın ilk yarısı birbirinden güzel gollere sahne oldu. Lyon karşılaşmanın henüz başında 2. dakikada Nabil Fekir'in kullandığı frikik golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 30. dakikasında Mbappe, Lyon kalecisi Anthony Lopes ile çarpıştı ve yerde kaldı. Çarpışma sonrası Mbappe oyuna devam edemezken sedye ile oyundan çıkartıldı.
İlk yarıda PSG'ye 1-1'lik beraberliği getiren isim ise Kurzawa oldu.
İkinci yarının 57. dakikasında Dani Alves kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmada son sözü Depay söyledi ve 90+4'te attığı golle Lyon'a 3 puanı getirdi.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:23
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Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
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