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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    gol yağdırdı

    <a href="/index/psg?id=4519aec8-1de8-4fc9-b715-7239bded72be" class="" rel="tag">PSG</a> gol yağdırdı

    Fransa temsilcisi , 'ın yıldızlaştığı maçta Dijon'u 8-0 yendi

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (), konuk ettiği Dijon'u 8-0 yenerek açık ara liderliğini sürdürdü.

    Ligin 21. hafta mücadelesinde lider , orta sıralarda yer alan Dijon'u ağırladı.

    , baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 8-0 kazandı. Maçın gollerini 4 ve 15. dakikalarda , 21. dakikada Edison Cavani, 42, 57 ve 73. dakikalar ile penaltıdan 83. dakikada , 77. dakikada Kylian Mbappe attı.

    Maçın yıldızı Brezilyalı oyuncu , 4 golün yanı sıra 2 golün de asistini yaptı.

    Paris ekibinin Uruguaylı yıldızı ise formasıyla 226 maçta 156 gole ulaşarak Zlatan İbrahimoviç'in rekorunu egale etme başarısını gösterdi. 83. dakikada 'nin kazandığı penaltıyı Cavani'nin atmasını isteyen taraftarlar, topun başına 'ın geçmesi nedeniyle Brezilyalı oyuncuyu ıslıkla protesto etti.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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