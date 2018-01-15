PSG maçında hakemden futbolcuya tekme! | VİDEO
Nantes - Paris Saint Germain maçının son anlarında inanılmaz bir pozisyon yaşandı. 90+1. dakikada PSG'nin gole gittiği bir pozisyonda hakem Tony Chaperon, kendisini yere düşüren Nantes'li Diego Carlos'a tekme savurdu, ardından oyunucuyu kırmızı kartla oyundan attı.
Fransa Lig 1'de inanılmaz olay! hakem Tony Chaperon, kendisine çarpıp yere düşüren Diego Carlos'a ayağa kalkmaya çalışırken tekme savurdu ve daha sonra oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
PSG'nin sahadan 1-0 galip ayrılırken şok bir kararla oyundan atılan Diego Carlos'u takım arkadaşları zorlukla sakinleştirebildi.
??PSG maçında hakemden futbolcuya tekme ve kırmızı kart!— Fotomaç (@fotomac) 14 Ocak 2018
??Detaylar: https://t.co/CMqISkBvKp pic.twitter.com/IJZX8x9EkG
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:55
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Yorum
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Yorum
zafer elmasın oynaması ortasahaya güç,hareket, hız katacaktır. her maçta 30 dakika bile oynarsa eğer birçok klüp almaya çalışacaktır.
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Bir kanat oyuncusu
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fb40 vallahi bu sene takım şampiyon olmazsa bunun tek sorumlusu başkan aziz yıldırımdır sakat ve pahalı oyuncuları alarak kulübü zarara uğrattı
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