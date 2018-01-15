PSG maçında hakemden futbolcuya tekme! | VİDEO

Fransa Lig 1'de inanılmaz olay! hakem Tony Chaperon, kendisine çarpıp yere düşüren Diego Carlos'a ayağa kalkmaya çalışırken tekme savurdu ve daha sonra oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

PSG'nin sahadan 1-0 galip ayrılırken şok bir kararla oyundan atılan Diego Carlos'u takım arkadaşları zorlukla sakinleştirebildi.