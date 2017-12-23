 PSG’den dev teklif – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    PSG’den dev teklif

    PSG’den dev teklif
    Fransız devi Paris Saint Germain'in, Lazio forması giyen Sergej Milinkovic-Savic için Lazio'ya 170 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi. İtalyan Corriere Dello Sport'ta yer alan haberde 22 yaşındaki Sırp orta sahanın, transfer listesinin bir numarası olduğu vurgulandı. Savic, transferin gerçekleşmesi halinde hem dünya tarihinin en pahalı 3. oyuncusu olacak.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:52
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