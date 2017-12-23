PSG’den dev teklif
Fransız devi Paris Saint Germain'in, Lazio forması giyen Sergej Milinkovic-Savic için Lazio'ya 170 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi. İtalyan Corriere Dello Sport'ta yer alan haberde 22 yaşındaki Sırp orta sahanın, transfer listesinin bir numarası olduğu vurgulandı. Savic, transferin gerçekleşmesi halinde hem dünya tarihinin en pahalı 3. oyuncusu olacak.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
PSG’den dev teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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