PSG durdurulamıyor
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 14'üncü haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Monaco'yu 2-1 mağlup etti.
Ligue 1'de haftanın önemli maçında, zirve mücadelesi veren PSG ile Monaco karşılaştı. PSG'nin gollerini 19'uncu dakikada Edinson Cavani ve 52'nci dakikada penaltıdan Neymar attı. Monaco'nun golü ise 81'inci dakikada Joao Moutinho'dan geldi.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan konuk takım, ligde üst üste 4'üncü olmak üzere 12'nci galibiyetini elde etti ve namağlup unvanını korudu. Bu sonuçla puanını 38"e çıkaran lider PSG, en yakın takipçileri Olympique Lyon ve Monaco ile arasındaki puan farkını 9'a yükseltti.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:58
-
Süleymanoğlu'nun kayıp kızı aranıyor!
Toplam 1
Yorum
kemal oyle anlasiliyor ki adam sag iken bu cocuga ne maddi ne de manevi bir katkisi olmamis, amac ne bilmiyorum ama adam arkasinda miras birakmadi
-
Alper Potuk iddialı konuştu
Toplam 5
Yorum
sami 13 haftadir seni goremedik simdi mi gorecegiz, agzin degil ayaklarin konussun,
-
Babel'den gündem yaratan açıklamalar
Toplam 2
Yorum
bjk Galatasaray açık futbol oynadığı için yeneceğiz doğru söylüyor.
PSG durdurulamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.