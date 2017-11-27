 PSG durdurulamıyor – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    durdurulamıyor

    PSG durdurulamıyor

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 14'üncü haftasında Paris Saint-Germain (), deplasmanda 'yu 2-1 mağlup etti.

    Ligue 1'de haftanın önemli maçında, zirve mücadelesi veren ile karşılaştı. PSG'nin gollerini 19'uncu dakikada Edinson Cavani ve 52'nci dakikada penaltıdan Neymar attı. Monaco'nun golü ise 81'inci dakikada Joao Moutinho'dan geldi.

    Karşılaşmayı 2-1 kazanan konuk takım, ligde üst üste 4'üncü olmak üzere 12'nci galibiyetini elde etti ve namağlup unvanını korudu. Bu sonuçla puanını 38"e çıkaran lider PSG, en yakın takipçileri Olympique ve Monaco ile arasındaki puan farkını 9'a yükseltti.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:58
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