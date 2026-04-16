Nisanda lider mayısta zafer

Süper Lig'de kalan 5 maçında galip gelmesi halinde şampiyonluğu kazanacak Fenerbahçe hata yapmak istemiyor. 5'te 5'le 15 puanı hanesine yazdırmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde yol haritası çizildi. Başkan Sadettin Saran'ın destek verdiği teknik heyet ve futbolcular, zirve rotasını belirledi. Nisan ayında ligde kalan Çaykur Rize ve Galatasaray maçlarını kazanarak önce liderliği almak isteyen sarı-lacivertliler, daha sonra gözünü şampiyonluğa dikecek.

5 MAÇIN 4'Ü İSTANBUL'DA

Mayıs ayında sırasıyla Başakşehir, Konyaspor (D) ve Eyüpspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, buradan da 9 puan çıkarıp şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlıyor. Özellikle ligde kalan son 5 maçta sarılacivertlilerin sadece bir kez İstanbul dışına çıkacak olması avantaj olarak görülüyor. Kalan 3 maçı Kadıköy'de, diğerini de Galatasaray'la RAMS Park'ta oynayacak Sarı Kanarya, sadece bir kez Konya'ya seyahat edecek. Kupada da deplasman Konyaspor olacak.

RİSKE GİRİLMEYECEK

Çaykur Rizespor karşısında yarın akşam 3 puan hedefleyen Fenerbahçe'de ilk 11 üzerinde çalışmalar sürüyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco, sakatlığıyla ilgili özel bir program uygulanan Milan Skriniar'ı riske etmek istemiyor. Aynı şekilde Marco Asensio'nun da riske edilmemesi düşünülüyor. Kart sınırında olan Matteo Guendouzi ile ilgili karar da maç saatinde netlik kazanacak.

GOL YEMEDEN KAZANIYOR

Ligde çıktığı son 2 maçında Beşiktaş'ı 1-0 ve Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, kalesini gole kapatmayı başardı. Son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan sarılacivertliler, bu şekilde üst üste üç galibiyet aldığı son seriyi Ağustos- Eylül 2024 arasında Jose Mourinho yönetiminde yakalamıştı. Tedesco'nun ekibi Çaykur Rize'yi de yenerse bu seriyi tekrarlayacak.

3 KUPA ŞANSI

Sarı-lacivertliler, Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmayı hedefliyor. Ocak ayında Turkcell Süper Kupa'yı da kaldıran Fenerbahçe, eğer Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşırsa, sezonu 3 kupayla birden kapatma şansına erişecek.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Evinde yarın akşam Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Fenerbahçe'ye müthiş bir taraftar desteği olacak. Karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, Kadıköy'de takımı yalnız bırakmayacak. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi büyük coşku yaşanacak.