Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi CANLI (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 11. haftasında nefesler tutuldu. Dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

02 Kasım 2025 Pazar 19:50
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu bu karşılaşmadan iki takım da mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ İLK 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa, Cerny, Cengiz, El Bilal Toure

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ-FENEBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

DERBİDE HEDEF 3 PUAN

Kasımpaşa maçında alınan beraberliğin ardından zirve yarışında yara alan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde hata yapmak istemiyor. Sergen Yalçın önderliğinde Dolmabahçe'de etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan siyah-beyazlılar, puanını 20'ye çıkartmayı hedefliyor.

Beşiktaş puan durumu

Domenico Tedesco yönetiminde Gaziantep FK deplasmanından 4 gollü galibiyetle ayrılan Fenerbahçe ise zorlu Beşiktaş maçını da 3 puanla kapatmayı amaçlıyor. Şampiyonluk yarışında 25 puana yükselmenin hesaplarını yapan sarı-lacivertliler, kazanması durumunda 2. sıraya yükselecek.

Fenerbahçe puan durumu

FENERBAHÇE SON 5 DERBİYİ KAZANAMADI

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon derbilerde başarısız sonuçlar alırken, ezeli rakiplerine karşı 5 maçtır kazanamıyor. Sarı-lacivertliler, Mourinho yönetiminde Galatasaray'a karşı 2'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 derbide 2 yenilgi, 1 beraberlik alırken, Beşiktaş'a da ligde yaptığı 2 maçı da kaybetti. Kanarya, son derbi galibiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde deplasmanda sarı-kırmızılılara karşı yaşadı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ligdeki 4 derbide kalesinde 5 gol görürken, 1 gol kaydetti.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçları

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlı takım, bu maça kadar yeni stadında Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 20 derbide 3 mağlubiyet yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 2016-2017 sezonunda oynanan Türkiye Kupası derbisinde Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu sonuç aynı zamanda Beşiktaş'ın yeni stadında derbi maçlardaki ilk yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş derbi karnesi

Siyah-beyazlı takım, tarihinin en kötü sezonlarından biri olan 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de evinde ve deplasmanda oynadığı tüm derbileri kaybetti. Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'ye 3-1, Galatasaray'a ise 1-0 yenildi. Rakiplerine karşı sahasında 20 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 3 kez taraftarı önünde mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ İLE FENERBAHÇE ARASINDA 362. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu mücadeleye kadar 361. kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 135 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar da 129 kez kazandı. 97 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Kanarya'nın 499 golüne, Kartal 459 golle karşılık verdi.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı istatistikleri

LİGDE 139. KARŞILAŞMA

İki takım, Süper Lig tarihinde ise bu maça kadar 138 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 49 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş da 44 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarında Beşiktaş, Dolmabahçe'de ve Kadıköy'de 1-0'lık skorlarla kazandı.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı nereden izlenir?

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇLARINDA EN FARKLI SKORLAR

İki rakip arasında geride kalan 361 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi. İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 100 yılı aşkın rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

Beşiktaş-Fenerbahçe en farklı skorlar

Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'taki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazanırken, Beşiktaş da 23 Mart 1941'deki özel maçı 7-1'lik skorla galip tamamladı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynayan futbolcular

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbide hakem Ali Yılmaz düdük çalıyor. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı VAR hakemi Sarper Barş Saka. AVAR'da ise Serkan Çimen ve Oğuzhan Çakır görev yapıyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hakemi

