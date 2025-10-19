CANLI SKOR ANA SAYFA
Marco Asensio'dan İsmail Yüksek'e övgü!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerin 2. golünü kaydeden Marco Asensio, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 22:38
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerin 2. golünü kaydeden Marco Asensio, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ASENSIO'NUN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle çok mutluyum. Her şeyden önce galibiyetten dolayı mutluyum. Aldığımız 3 puan önemliydi. Bu ligde kolay maç yok, farkındayız. Taraftarlarımız önünde galip gelmek önemliydi, mutluyuz. Umarım atmış olduğum gol, gelecekte diğer gollerimi getirir."

"İsmail iyi bir maç çıkardı. Sadece İsmail özelinde değil kolektif olarak gelişerek devam edeceğiz. Defansif ve ofansif olarak takım olarak yapmamız gerekenleri yapmalıyız. İsmail de başarılıydı. Çalışmalarımız Fenerbahçe'nin hedefleri üzerine. Herkesin amacı Fenerbahçe'yi iyi noktaya getirmek. Bunun için çok çalışacağız ve çok iyi yerlere geleceğiz."

