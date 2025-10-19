CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE HABERLERİ - Çağlar Söyüncü: Sıkıntılar yaşıyoruz ve bunu geliştirmemiz lazım

FENERBAHÇE HABERLERİ - Çağlar Söyüncü: Sıkıntılar yaşıyoruz ve bunu geliştirmemiz lazım

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 22:41
FENERBAHÇE HABERLERİ - Çağlar Söyüncü: Sıkıntılar yaşıyoruz ve bunu geliştirmemiz lazım

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerde Çağlar Söyüncü mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇAĞLAR'IN SÖZLERİ

"Maça iyi başladık. Golleri bulduk. İkinci yarıda oyundan düştüğümüz anlar oldu, net pozisyonlar kaçırdık ve rakibe pozisyonlar verdik. Sıkıntılar yaşıyoruz ve bunu geliştirmemiz lazım. Çalışıyoruz. İlk yarı çok çok daha iyi oynadık. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. İkinci yarıdaki düşüş üzerine çalışıyoruz. Objektif olarak bunu söyleyebilirim.

Rehavetin göstergesi değil. İyi bir takımız, kaliteli isimlerimiz var. 2-0, 3-0'ı yakalayınca insan ister istemez fazla özgüvenli oluyor. Fazla özgüven de hataya neden oluyor. Bunlara çalışıyoruz." dedi.

SON DAKİKA
