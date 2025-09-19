Livakovic'in transferinde flaş Luka Modric detayı!

Fenerbahçe'den ayrılarak Girona'ya kiralanan tecrübeli eldiven Dominik Livakovic, transfer sürecini anlattı. Hırvat milli kaleci, Girona'ya transferinde Luka Modric'in etkili olduğunu ifade etti. İşte o açıklamalar...

"TRANSFER KARARIMDA BANA YARDIMCI OLDU"

"Girona'nın çok ilginç ve ilgi çekici bir kulüp olduğunu düşünüyorum, bu yüzden gelmeye karar verdim. Modric ile çok konuşuyorum; o benim takım arkadaşım ve dostum. Transfer kararımı almamda bana yardımcı oldu. Girona ve teknik direktöründen övgüyle bahsetti. Buraya olabileceğim en iyi kaleci olmak için geldim. Michel'den çok memnunum; onu çok talepkar buluyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım."

