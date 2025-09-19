CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Livakovic'in transferinde flaş Luka Modric detayı!

Livakovic'in transferinde flaş Luka Modric detayı!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık olarak giden Dominik Livakovic ile ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Hırvat eldiven, dış basına transfer süreci ile alakalı konuşurken kimsenin bilmediği Luka Modric gerçeğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 15:59 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 16:01
Livakovic'in transferinde flaş Luka Modric detayı!

Fenerbahçe'den ayrılarak Girona'ya kiralanan tecrübeli eldiven Dominik Livakovic, transfer sürecini anlattı. Hırvat milli kaleci, Girona'ya transferinde Luka Modric'in etkili olduğunu ifade etti. İşte o açıklamalar...

"TRANSFER KARARIMDA BANA YARDIMCI OLDU"

"Girona'nın çok ilginç ve ilgi çekici bir kulüp olduğunu düşünüyorum, bu yüzden gelmeye karar verdim. Modric ile çok konuşuyorum; o benim takım arkadaşım ve dostum. Transfer kararımı almamda bana yardımcı oldu. Girona ve teknik direktöründen övgüyle bahsetti. Buraya olabileceğim en iyi kaleci olmak için geldim. Michel'den çok memnunum; onu çok talepkar buluyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım."

İŞTE O HABER:

Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti
