TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Christoph Baumgartner hamlesi!

Transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Rotasyonlu kadro kurmak için Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışan sarı lacivertliler orta saha bölgesi için harekete geçti. Sportif direktör Devin Özek'in yıldız ismin transferini bitirmek için Almanya'ya gideceği öğrenildi. İşte detaylar...
Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Fenerbahçe, Avrupa pazarında birçok yıldızı listesine aldı. Sarı-Lacivertli kulübün, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Christoph Baumgartner'in transferi için harekete geçtiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in, transfer sürecini yerinde yürütmek üzere önümüzdeki günlerde Almanya'ya gideceği bilgisine ulaşıldı. Özek'in, 26 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun hem menajeriyle hem de kulübü Leipzig ile görüşmeler yapacağı belirtiliyor.
Ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan Baumgartner, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. 1.80 boyundaki futbolcu, on numaranın yanı sıra kanatlarda, ikinci forvet rolünde ve derin oyun kurucu olarak da forma giyebiliyor.
Özellikle rakip savunma arkasına attığı hızlı ve isabetli paslarla ön plana çıkan Baumgartner, oyun görüşü ve pozisyon alma becerisiyle fark yaratıyor. Piyasa değeri 12 milyon euro olan Baumgartner'in, Leipzig ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Özek'in Almanya'da bizzat bulunacak olması, kulübün bu transfere ne kadar önem verdiğinin de bir göstergesi olarak öne çıkıyor.