Fenerbahçe Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş saati

Fenerbahçe Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş saati

Son dakika haberi: Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe orta saha transferinde mutlu sona ulaştı.  Meksikalı yıldız oyuncu Edson Alvarez'in İstanbul'a geliş saati belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 22:21 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 22:28
Fenerbahçe Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş saati

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta saha transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı lacivertliler, anlaşma sağladığı 27 yaşındaki Edson Alvarez'i İstanbul'a getiriyor.

A Spor'un haberine göre; Edson Alvarez, yarın 13:00-13:30 civarında İstanbul'da olacak. Fenerbahçe, Meksikalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak.

EDSON ALVAREZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Edson Alvarez, 24 Ekim 1997 tarihinde Meksika'nın Tlalnepantla bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Edson Alvarez 27 yaşında.

EDSON ALVAREZ HANGİ MEVKİ?

Futbol kariyeri boyunca gösterdiği istikrar ve sergilediği mücadele gücüyle ön plana çıkan Edson Alvarez ön libero mevkisinde oynuyor. Meksikalı futbolcu ayrıca stoper olarak da süre buldu.

EDSON ALVAREZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI

Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymeyi başaran Edson Alvarez'in oynadığı takımlar şunlar:

2016/2019 - America

2019/2023 - Ajax

2023 - West Ham United

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
