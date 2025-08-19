CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Karşıyaka Fenerbahçe'nin genç oyuncusunu kadrosuna kattı

Karşıyaka Fenerbahçe'nin genç oyuncusunu kadrosuna kattı

Karşıyaka, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 10:32 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 10:32
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Karşıyaka Fenerbahçe'nin genç oyuncusunu kadrosuna kattı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce dış transferde Erol Zöngür, Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş, Mücahit Arslan, Hamza Küçükköylü, Harun Kaya, Tunay Meral, Erhan Öztürk, Bayram Kılıç, Tolga Ünlü, Onur İnan, Ömer Faruk Sezgin, Rıza Mert Pişirici ve Ahmet Yağız Mengi takviyelerini gerçekleştiren yeşil-kırmızılılar, altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme imzaladı. Kadro planlaması kapsamında transfere ara vermeyen İzmir ekibi, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 19 yaşındaki genç oyuncu Samet Seymen Sargın ile anlaşmaya varmıştır.

Geçtiğimiz sezon Balıkesirspor forması giyen Samet Seymen, futbol kariyerine Fenerbahçe'de başladı. Altyapısında gösterdiği başarılı performansla U17 Milli Takım formasını terletti.

Samet Seymen Sargın'a hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor maçı değerlendirmeleri: Böyle başa böyle tıraş!
G.Saray'ın hedefi İlkay!
DİĞER
Ünlü sanatçı Çelik’ten şehit ve gazi ailelerine anlamlı hareket! Bağış yapan hayranıyla lunaparka gitti
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Önce şehit ve Diyarbakır Anneleri sonra Cumartesi Anneleri dinlenecek: Bakan Göktaş sunum yapacak
F.Bahçe'de o transfer an meselesi!
F.Bahçe Kerem'de mutlu sona ulaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nene F.Bahçe için İstanbul'da! Nene F.Bahçe için İstanbul'da! 09:29
Dorgeles Nene kimdir? Dorgeles Nene kimdir? 09:18
F.Bahçe'de o transfer an meselesi! F.Bahçe'de o transfer an meselesi! 09:17
Trabzonspor maçı değerlendirmeleri: Böyle başa böyle tıraş! Trabzonspor maçı değerlendirmeleri: Böyle başa böyle tıraş! 09:07
Bugünkü maçlar 19 Ağustos Salı Bugünkü maçlar 19 Ağustos Salı 08:29
Fırtına'nın transferi imza için geliyor! Fırtına'nın transferi imza için geliyor! 01:21
Daha Eski
Tekke: Bu sabah birisi gelecek Tekke: Bu sabah birisi gelecek 01:20
G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif! G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif! 01:20
Fırtına lige 2'de 2'yle başladı! Fırtına lige 2'de 2'yle başladı! 01:20
F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray... F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray... 01:20
Tekke: Zubkov ciddi bir... Tekke: Zubkov ciddi bir... 01:20
G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı! G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı! 01:20