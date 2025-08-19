Fenerbahçe'de Edson Alvarez sesleri! Transfer an meselesi

Fenerbahçe, West Ham United'ın orta saha oyuncusu Edson Álvarez transferinde önemli aşama kaydetti. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibiyle yapılan son görüşmelerde kiralık + satın alma opsiyonlu formül üzerinde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Meksikalı futbolcu ile de kontrat detaylarında uzlaşıya varıldığı ve transferin bugün içinde resmiyete dökülebileceği aktarıldı. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun da istediği 26 yaşındaki oyuncuyla orta sahasını güçlendirmeye hazırlanıyor. İŞTE O HABER