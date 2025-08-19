CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Edson Alvarez sesleri! Transfer an meselesi

Transfer döneminin dikkat çeken ekiplerinden Fenerbahçe, son olarak gündemine West Ham'ın yıldızı Edson Alvarez'i almıştı. Sarı lacivertliler transferde mutlu sona çok yaklaştı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 09:17
Fenerbahçe, West Ham United'ın orta saha oyuncusu Edson Álvarez transferinde önemli aşama kaydetti.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibiyle yapılan son görüşmelerde kiralık + satın alma opsiyonlu formül üzerinde büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Meksikalı futbolcu ile de kontrat detaylarında uzlaşıya varıldığı ve transferin bugün içinde resmiyete dökülebileceği aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun da istediği 26 yaşındaki oyuncuyla orta sahasını güçlendirmeye hazırlanıyor.

İŞTE O HABER

