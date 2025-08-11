Asensio yeniden

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe, Asensio için yeniden harekete geçti. Sky'ın haberine göre, 29 yaşındaki İspanyol futbolcu, Sarı-Lacivertli kulübü bekliyor ve kariyer hedefleri arasında Jose Mourinho ile birlikte çalışmak bulunuyor. Asensio'nun bu isteği, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho ile uzun soluklu bir iş birliği planladığını gösterirken, sarı-lacivertlilerin transferde elini güçlendirecek önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ ATTI

Geçtiğimiz gün Asensio, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçında Feyenoord'u konuk ettiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarların heyecanını artıran bir hareket yaptı. Fenerbahçe'ye dönen Milan Skriniar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı, "Savaştık. Kaybettik ama Kadıköy'de ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Haydi Fener" mesajını beğenen Asensio, taraftarlar arasında "transferin sinyali" olarak yorumlandı. Yapılan paylaşımlarda, beğeninin Asensio'nun orijinal hesabından geldiği de teyit edildi.

GERİ ADIM ATTI

Asensio'nun daha önce Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardığı ancak transferin daha iyi opsiyonlar çıkması durumuna karşılık bekletildiği iddia edilmişti.

4 Şampiyonlar Ligi kupası var

Asensio'nun kariyeri kupalarla dolu... Yıldız oyuncunun, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası var.