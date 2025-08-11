CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Jankovic bekleniyor

Fenerbahçe, Rijeka forması giyen 23 yaşındaki oyuncu Niko Jankovic’la prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Orta saha arayışlarına devam eden ve yıldız isimlerin yanı sıra gelecek vaat eden yıldız adaylarını da kadroya katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismin transferinde sona geldi. O isim; Hırvat ekibi Rijeka'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Niko Jankovic... Sarı-lacivertliler, hem oyuncuyla hem de kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Oyuncu için 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Nico Jankovic'in kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Ana mevkisi on numara olan Hırvat futbolcu, sol kanatta da forma giyebiliyor. Bu sezon Rijeka'da 5 maçta süre bulan Jankovic, 1 kez ağları havalandırdı.

Taraftar tepki gösterdi

Jankovic'in açıklanmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan kulübe ve yönetime büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli yönetim de bu tepkiler sonrasında ikiye bölündü. Bir kısım transferi iptal etmek isterken, diğer kanat ise oyuncunun alınmasını istedi.

Kariyerine Trnje'de başlad

Trnje Zagreb altyapısında futbola başlayan Jankovic, ardından Dinamo Zagreb'e oradan Stutgart altyapısına geçti. Sonrasında ülkeye dönen genç oyuncu, 2021'de profesyonel oldu.

Zagreb'in payı %50

Dinamo Zagreb, Niko Jankovic Fenerbahçe'ye gelirse elde edilen bonservisin %50'sini alacak.

