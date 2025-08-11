CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Devler Ligi'ni istiyoruz

Devler Ligi’ni istiyoruz

Nelson Semedo, “Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansınlar. Bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Devler Ligi’ni istiyoruz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Feyenoord ile oynanacak rövanş maçıyla ilgili konuşan Semedo, Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediklerini söyledi: "Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansınlar. Bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarların da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Açıkçası bu turu geçmeyi fazlasıyla hak ediyoruz. Bunu söylemek istiyorum.

%100'ÜMÜZÜ ORTAYA KOYACAĞIZ

İlk maçta maalesef istediğimiz neticeyi alamadık. Şimdi evimizde oynayacağız ve dolayısıyla taraftarlarımıza, herkesin desteğine ihtiyacımız olacak. Hiç şüphem yok ki bizleri desteklemek adına inanılmaz bir atmosfer, gürültülü bir ortam yaratacaklar. Yüzde 100'müzü ortaya koyacağız. Turu geçip adımızı bir üst tura yazdırabilmek için bu şekilde yapmamız gerekiyor. İsteğimiz ve arzumuz bir sonraki tura geçip, o turdan sonra da Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz."

Hollanda'daki ilk maça yedek başlayan Semedo, yarın Feyenoord karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Son Dakika
